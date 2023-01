WWE 2K23 | possibile annuncio durante l’evento Royal Rumble?

(Di domenica 15 gennaio 2023) L‘di WWEsembra prima del previsto secondo nuovi rumor che affermano ci saranno grandi sorpreseDopo il grande successo del capitolo precedente di WWE, nuovi rumor affermano che è in lavorazione WWEed è previsto l’ufficialedi fine mese. Visual Concepts ha raggiunto risultati sorprendenti con il capitolo dello scorso anno, offrendo un’esperienza di wrestling di qualità per i fan, superando le aspettative di 2K Games. Visto il grande successo del capitolo precedente, è molto probabile che stiano realizzando WWEe verrà rivelato molto preso. Vedremo ...

The Shield Of Wrestling

... GamesIndustry segnala NBA(23°), It Takes Two (26°), Splatoon 3 (27°),2K22 (32°), Mario Strikers: Battle League Football (34°), Sonic Frontiers (43°), Uncharted: Raccolta - L'eredità dei ......99) " Sconto del 33% Monster Hunter World a 14,99 (anziché 19,99) " Sconto del 25% NBA... Edizione Next - Level a 37,49 (anziché 74,99) " Sconto del 50%2K22 Bundle Digital Cross - Gen a 23,19 ... WWE 2K23: ci sarà anche una nuova modalità WWE 2K23 sarà il prossimo videogioco realizzato in collaborazione da WWE e 2K: scopriamo insieme le ultime novità sul gioco!L'annuncio di WWE 2K23 sembra prima del previsto secondo nuovi rumor che affermano ci saranno grandi sorprese durante l'evento royal rumble.