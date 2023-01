Wilma Goich infama il GF Vip | “Me l’hanno dato loro…” | Segreto vergognoso con gli autori

Leggi su howtodofor

(Di domenica 15 gennaio 2023)Grande Fratello Vip non si finisce mai di parlare e questa volta sembra che a esserne coinvolti sono gli stessidel programma, ma che cosa è successo? Tutto si è verificato nelle ultime puntate andata in onda che hanno visto l’eliminazione dima poi è stato usato il bussolotto del “rientra in Casa”, che le ha consentito di rientrare in gioco. La cosa ha spiazzato molto i concorrenti, soprattutto perché al televoto la cantante aveva perso con l’11% contro Sarah Altobello, Nikita Pelizon ed Oriana Marzoli. Ecco come è andata. In queste ultime settimane nella casa più spiata d’Italia ne sono successe di tutti i colori, una delle ultime vicende, come abbiamo visto, è stata la questione tra Andrea Maestrelli e Nicole Murgia che avrebbe ...