Volley | SuperLega | Civitanova in crisi! Monza scatenata in trasferta | Maar e Davyskiba stellari

(Di domenica 15 gennaio 2023)ha sconfittoper 3-1 (22-25; 35-33; 25-20; 25-12) nel match valido per la 15ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. I brianzoli sono riusciti nell’impresa di espugnare l’Eurosuole Forum in rimonta, dopo aver perso il primo parziale e aver annullato un set-point nell’infinita serie ai vantaggi che ha caratterizzato la seconda frazione (decisa per 35-33, i lombardi hanno avuto addirittura nove occasioni prima di trovare quella risolutrice). Gli ospiti si sono poi scatenati tra terzo e quarto set, annichilendo letteralmente lo spento sestetto di coach Chicco Blengini. I ragazzi di coach Massimo Eccheli hanno infilato la terza vittoria consecutiva e hanno provvisoriamente agganciato Cisterna al sesto posto in classifica, acutizzato la crisi di una Lube sempre più ...