Volley | Serie A1 femminile | Novara a valanga su Pinerolo | vincono Chieri e Perugia

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023) In archivio gli anticipi della 2a giornata del girone di ritorno dellaA1 di. Nei primi tre match del turno vittorie vittorie casalinghe per, che riescono a superare rispettivamente Cuneo,e Macerata. Andiamo ad analizzare l’andamento dei match e cosa spostano questi in risultati in chiave classifica. In apertura di giornata la Reale Mutua Feneraha superato, non senza qualche difficoltà, la Cuneo Granda S. Bernardo con il punteggio di 3-1 (25-21, 25-20, 22-25, 25-22). Ancora protagonista la schiacciatrice polacca Olivia Rozanski (19 punti), che si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nelle rotazioni di coach Giulio Cesare Bregoli. In una giornata difficile per le solite bomber ...