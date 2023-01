Vino | Prisco Fdi | ' su etichettatura no difesa salute ma condizionamento mercati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 gennaio 2023) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "La decisione della Commissione europea di consentire all'Irlanda di etichettare con avvertenze allarmistiche sullatutti gli alcolici,compreso, è gravissima e in contrasto con quanto votato nel Parlamento europeo. Non mi pare ci sia niente che difenda lama piuttosto la volontà di condizionare i, perché la spinta proviene da Paesi in cui non si producee nei quali si abusa invece di superalcolici". Lo afferma Emanuele, esponente di Fratelli d'Italia e sottosegretario all'Interno. "Criminalizzare genericamente i prodotti alcolici -aggiunge- significa in realtà aggredire un prodotto di qualità, una vera e propria eccellenza, mettendolo sullo stesso piano di altre sostanze che invece sono riconosciute come dannose. Bene ...