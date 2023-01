Vino pericoloso | dalla Ue via libera all’etichetta Liris Fdi | Ridicolo E’ come dire che le medicine sono letali

(Di domenica 15 gennaio 2023) “Proprioper il, dove molteplici studi hanno dimostrato che un’assunzione entro certi limiti fa bene alla salute ma superati i quali diventa nocivo, anche per leil dosaggio è fondamentale, perché se si assume un farmaco oltre il necessario l’effetto che può avere sul nostro fisico può diventare persino letale. È anche per questo che evidenziare le avvertenze sui rischi per la salute nelle etichette delè una scelta ridicola”. Lo dice il senatore di Fratelli d’Italia Guido, eletto in Abruzzo, a proposito della scelta dell’Irlanda, che ha avuto il viadell’Ue, di adottare un’etichetta per, birra e liquori con avvertenze“il consumo di alcol provoca malattie del fegato” e “alcol e tumori mortali ...

