VIDEO Henrik Krisfoffersen conquista lo slalom di Wengen | 8 ° Sala e 10° Vinatzer in rimonta

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023) E’ il norvegeseKristoffersen il padrone dellodi(Svizzera), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2022-2023. Sotto una fitta nevicata Kristoffersen si è reso protagonista di una grande seconda manche,ndo il suo 29° centro in Coppa del Mondo (23° tra i pali stretti), a precedere lo svizzero Loic Meillard di 0.20, che era stato il migliore della prima run, e l’altro norvegese Lucas Braathen di 0.49. Una grande prestazione del Team Norge rafforzata dalla quinta posizione di Atle Lie McGrath, giunto a 1.72 dal vincitore. Con questo risultato Kristoffersen ha ottenuto il pettorale rosso di leader della specialità con 320 punti a precedere di 10 lunghezze Braathen e di 79 l’austriaco Manuel Feller. Per quanto riguarda i colori azzurri, sono due gli atleti in top-10: Tommaso ...