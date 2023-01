VIDEO Federica Brignone e Marta Bassino sul podio in superG a St Anton Vince Lara Gut-Behrami

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023) Chiamiamola valanga rosa. Neldi St.(Austria) solo una strepitosaGut-è riuscita a rovinare la festa alle rappresentanti del Bel Paese in questa tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. L’Italia, priva di Sofia Goggia che dopo la caduta di ieri ha preferito non gareggiare quest’oggi, ha potuto fregiarsi del secondo posto di, del terzo die del quarto di Elena Curtoni. La valdostana è giunta a 15 centesimi da Gut-, dopo essere stata avanti nella parte iniziale, ma un errore poco prima della Eisfall le ha fatto perdere quasi quattro decimi. Si tratta delnumero 52 della carriera per, che festeggia anche la ...