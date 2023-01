Victor Osimhen | 36 gol in 65 partite | perché è lui il vero segreto del Napoli

(Di domenica 15 gennaio 2023) La vigilia di questo bizzarro-Juventus è stato un condensato di parole dette e non dette, sussurrate o solo pensate, battutine che non volevano essere battutine e verità che non volevano essere verità. Un incrocio tra uomini che non si amano più di tanto e calciatori che sono, loro sì, attori protagonisti di una recita a soggetto, come piaceva tanto a un certo Eduardo de Filippo. Poi si è giocato, le parole si sono sciolte, le pinzellacchere sono evaporate, le frecciatine tra Spalletti e Allegri sono diventate incenso e i fumogeni sono stati dispersi nel cielo notturno di. È arrivata 'a nuttata, niente e la scena se l'è presa subito un ragazzo nato a Lagos, in Nigeria, il 29 dicembre del 1998, quindi sotto il segno del Capricorno. Più del pur brillante Kvaravaggio che chiameremo cosìanche definirlo Kvaradona è una ...

Gleison Bremer è stato il peggiore in campo per la Juventus . Il difensore acquistato in estate dal Torino non ha retto il confronto con, anzi è andato in confusione totale ed è naufragato insieme a tutta la squadra: una prestazione da 3 in pagella, quella del brasiliano, per gran parte dei quotidiani sportivi.