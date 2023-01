Vialli | omaggio del Chelsea a Stamford Bridge

Leggi su italiasera

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – Prima del fischio d’inizio del match contro il Crystal Palace, ilha ricordato Gianluca, in occasione della prima partita di Premier League allodopo la morte dell’ex attaccante e allenatore dei Blues, scomparso a Londra lo scorso 6 gennaio. Tutti i giocatori delsono scesi in campo con la scritta ‘’ sulla maglia nel riscaldamento. In tribuna presenti diversi ex compagni come Hasselbaink, Le Saux e John Terry lanciato proprio da. Dagli spalti applausi, cori, striscioni tricolori e la foto disul maxi schermo. L'articolo proviene da Italia Sera.