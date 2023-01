Viali | “Non siamo stati belli | ma ci abbiamo creduto fino alla fine”

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCosenza – Al termine della sfida valevole per la prima giornata del girone di ritorno di Serie B contro il Benevento, Williamha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dal tecnico del Cosenza dopo la gara contro i giallorossi di Fabio Cannavaro. Prestazione – Nel primo tempo la squadra mi è anche piaciuta, qualcosa però non ha funzionato. Nel secondo tempo, invece, la squadra non mi è piaciuta. Avevamo la foga di voler recuperare e questo ci ha portato a essere poco lucidi. Pareggio – Voglio sottolineare che la squadra ci ha, anche sepoco. Mercato – Speriamo succeda qualcosa in questa settimana. C’è una strategia di mercato chemesso ...

