Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 gennaio 2023)DEL 15 GENNAIO 2022 ORE 16:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE SEMPRE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME PURE SULL’INTERO TERRITORIO STRADALE. PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI CON IMPATTO SULLA, RICORDIAMO CHE OGGI, 15 GENNAIO, ALLE ORE 20:45, SI VOLGERÀ ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO– FIORENTINA. PREVISTE MODIFICHE ALLACON DEVIAZIONI E DIVIETI DI TRANSITO NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO. PROSEGUONO INOLTRE SULLA VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE I LAVORI NOTTURNI DI POTATURA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI MALAFEDE E LA ROTATORIA DI OSTIA ANTICA. ISTITUITO QUINDI IL SENSO UNICO ALTERNATO. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ ...