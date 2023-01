Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 gennaio 2023)DEL 15 GENNAIO 2022 ORE 15:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE E TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERO TERRITORIO STRADALE. PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI CON IMPATTO SULLA, RICORDIAMO CHE OGGI, 15 GENNAIO, ALLE ORE 20:45, SI VOLGERÀ ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO– FIORENTINA. PREVISTE MODIFICHE ALLACON DEVIAZIONI E DIVIETI DI TRANSITO NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO. PROSEGUONO INOLTRE SULLA VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE I LAVORI NOTTURNI DI POTATURA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI MALAFEDE E LA ROTATORIA DI OSTIA ANTICA. ISTITUITO QUINDI IL SENSO UNICO ALTERNATO. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA ...