Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2023 ore 08 | 30

(Di domenica 15 gennaio 2023)DEL 15 GENNAIOORE 08:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE REGOLARE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI CON IMPATTO SULLA, SEGNALIAMO CHE DALLE 9 ALLE 13 SARÀ CHIUSA AL TRANSITO LA CORSIA LATERALE DELLA COLOMBO, IN DIREZIONE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, A PARTIRE DA VIALE DEL CIRCUITO PER LA GARA PODISTICA 25ESIMO TROFEO LIDENSE. RICORDIAMO OGGI, ALLE ORE 20:45, SI VOLGERÀ ALLO STADIO OLIMPICO L’INCONTRO DI CALCIO– FIORENTINA. PREVISTE MODIFICHE ALLACON DEVIAZIONI E DIVIETI DI TRANSITO NELLA ZONA DELL’IMPIANTO ...