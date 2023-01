Veseli | “Pareggio che brucia | servono orgoglio e senso di appartenenza”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTitolare al fianco di Glik al San Vito-Marulla, Fredericnon ha sfigurato contro il Cosenza ma ha mostrato grande amarezza al termine della sfida con i calabresi. Di seguito le sue dichiarazioni: Errore – “C’è stata una disattenzione su quel calcio d’angolo, cose che capitano ma che a noi in questo momento non dovrebbero proprio succedere. Mentalità – “Siamo scesi in campo con la mentalità giusta, con l’obiettivo di dimostrare ai nostri tifosi i frutti del nostro lavoro e la nostra convinzione. Non siamo però riusciti a sfruttare le lacune del Cosenza e questo alla fine lo abbiamo pagato”. Applicazione – “Sull’attenzione si può lavorare ma chiaramente c’è anche bisogno della fiducia giusta. Questo si crea soltanto facendo le cose semplici, non possiamo negare che ogni tanto ci addormentiamo. Bisogna avere undi ...