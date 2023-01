Verso Empoli-Sampdoria | il racconto dei precedenti in casa azzurra

(Di domenica 15 gennaio 2023) Sfida numero 38 quella di lunedì sera al Castellani tra. Nei 36totali giocati fino ad adesso, il bilancio vede 10 successi azzurri, 9 pareggi e 18 vittorie blucerchiate. Parlando delle sole gare giocate al Castellani, 18 tra campionato e Coppa Italia, il bilancio è di perfetto equilibrio, con 6 vittorie per parte e altrettanti pareggi. La prima sfida tra le due squadre risale alla stagione 1986/87, prima storica partecipazione in A dell’, con la sfida che si chiuse 0-0; nuova sfida un anno più tardi e nuovo pareggio, 2-2, con la doppietta di Vialli a rispondere alle reti azzurre di Cucchi e Ekström. La gara con i blucerchiati torna nella stagione 1997-98, con gli azzurri di Luciano Spalletti che vinsero 4-1, con la doppietta di Martusciello e i gol di Tonetto e Esposito. Nel ...

