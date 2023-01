Verona | Zaffaroni | «Un’ottima partita a parte il gol»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 gennaio 2023) Le parole didopo la sconfitta del: «Di occasioni potenziali ne abbiamo avute, abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio» Marco, allenatore del, ha commentato a Sky Sport la sconfitta contro l’Inter. Di seguito le sue parole. «Abbiamo fatto, ail gol preso subito. Abbiamo mantenuto quello che avevamo previsto di voler fare, abbiamo contenuto una squadra importante come l’Inter. Di occasioni potenziali ne abbiamo avute, abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio o il cross: lì dobbiamo crescere in qualità, però non li abbiamo fatti giocare come previsto. Siamo soddisfatti, ma sappiamo di dover crescere» L'articolo proviene da Calcio News 24.