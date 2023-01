Verona | Doig è in pericolo | un club di A pronto all'assalto

(Di domenica 15 gennaio 2023) Joshpotrebbe lasciare ildopo appena sei mesi. A pensarci, già per gennaio, è il Bologna: lo scozzese, riferisce...

Undici

6 Darmian Dopo avere annullato Kvara,non lo impensierisce. 6.5 Abbonati per leggere anche ...45 Excelsior - FC Groningen 1 - 0 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 16:00 Venezia - Scaligera80 - ...HELLAS(3 - 4 - 2 - 1) : Montipò; Dawidowicz (Magnani 65 ), Hien, Ceccherini; Depaoli, Tameze (Veloso 65 ), Ilic (Lasagna 65 ),(Piccoli 80 ); Kallon (Sulemana 57 ), Lazovic; Djuric. A ... È difficilissimo fermare Josh Doig Un gol di Lautaro Martinez consegna tre punti all' Inter contro l'Hellas Verona. Le pagelle nerazzurre. Onana 6: chiamato in causa poche volte, ma quando lo fa si scalda e respinge le insidie. Skrinia ...VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; De Paoli, Ilic, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric Inter Verona formazioni. Inter-Verona, le formazioni ufficiali. L’Inter giocherà con Onan ...