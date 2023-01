Venti di Burrasca e Rischio di Mareggiate ecco cosa ci attende nella nuova settimana

3bmeteo

forti o dida sud - ovest. Mare agitato, fino a molto agitato al largo. Temperature in diminuzione. Tendenza per martedì 17 gennaio 2023 Giornata spiccatamente instabile, specie sul ...... e come biglietto da visita, oltre a un calo significativo delle temperature, porterà piogge diffuse con rovesci,di, nevose sui rilievi, anche a bassa quota. La tendenza che nei ... Meteo Italia - Venti di burrasca con raffiche anche oltre i 100km/h e mareggiate. Ecco cosa ci aspetta nella prossima ... La perturbazione n.5 in arrivo oggi apre le porte ad una svolta dal sapore invernale: maltempo a ripetizione e neve a bassa quota. Le previsioni meteo ...Da domenica sera in poi nel corso di tutta la settimana si rinnoveranno condizioni di maltempo invernale. Conto alla rovescia per il primo vero appuntamento invernale dell'Italia. Poco più di 24 ore e ...