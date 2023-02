Venti di Burrasca e Rischio di Mareggiate ecco cosa ci attende nella nuova settimana

Per oggi sono previsti temporali e fortidi: alcuni comuni hanno deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e di alcuni spazi pubblici. Disposizioni in tal senso sono state ...... a seguito del nuovo bollettino diffuso della Protezione Civile Regionale, con previsione della persistenza di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale e fortidi, il ...

Maltempo: in arrivo venti fino a burrasca forte e neve anche a quote ... Etnalife

Maltempo: in arrivo venti di burrasca e neve a basse quote Euronews Italiano

Maltempo: Protezione civile, "in arrivo venti fino a burrasca forte e ... Servizio Informazione Religiosa

Maltempo: Protezione civile, "venti fino a burrasca forte su Calabria ... Servizio Informazione Religiosa

Ancora allerta rossa in Sicilia, continuano forti venti di burrasca, precipitazioni e allagamenti, scuole ... BlogSicilia.it

CRONACA, onde alte continuano a battere il lungomare di Siracusa per il secondo giorno di fila venerdì. Il maltempo sta insistendo sulla Sicilia orientale, con mareggiate, pioggia e venti di burrasca.Sicilia. 10 Febbraio 2023 - Il maltempo non dà tregua alla Sicilia, Regione in cui per venerdì 10 febbraio 2023 è stata diramata l’allerta rossa dal dipartimento della Protezione Civile. Forti piogge, ...