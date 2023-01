Venti di burrasca e mareggiate | allerta meteo gialla sul litorale laziale per lunedì 16 gennaio

3bmeteo

L'avviso prevede, dalle prime ore di domani,da forti adai quadranti occidentali su Liguria, Emilia - Romagna e Toscana, in estensione a Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e ...Dalle prime ore di domani, lunedì 16 gennaio, e per le successive 24 - 36 ore, si prevedonoforti adai quadranti occidentali con rinforzi fino aforte con forti mareggiate ... Meteo Italia - Venti di burrasca con raffiche anche oltre i 100km/h e mareggiate. Ecco cosa ci aspetta nella prossima ... "Una perturbazione di origine nord-atlantica, in arrivo oggi sulle regioni settentrionali italiane, porterà nei prossimi giorni condizioni di spiccato maltempo" sull'Italia. Come fa sapere il Dipartim ..."Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con ...