Vedi il Napoli e guarisci | pronto soccorso vuoti quando gioca la squadra

MangiaeBevi

Anche Il video degli scontri tra ultras die Roma in A1: tifosi incappucciati e fumogeni in autostrada La decisione di Piantedosi è arrivata dopo una lunga riunione con il Comitato di ...Complimenti!! La Juve arrivava alla partita diforte delle ultime 8 vittorie consecutive, ... capace di sfruttare le abilità di giocatori che avevano disputato una finale mondiale,Rabiot e ... Vedi Napoli e poi muori: quattro indirizzi per assaporare la città Perdere una partita si può, perdere la faccia e la dignità no. Mai. Da Napoli esce una squadra con le ossa rotte, non solo sul campo ma anche fuori. Il crollo subito dopo il 3-1 ...La sconfitta del Maradona è stata dura da digerire e ci vorrà un po' per la Juventus per riprendersi. Forse basterà la coppa Italia, forse ci vorrà una bella prova ...