Vangelo di oggi 15 Gennaio 2023 | Gv 1 | 29-34 | Video commento

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi domenica 15, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio”. La Chiesa, in ogni tempo, è chiamata a fare quello che L'articolodi15: Gv 1,29-34proviene da La Luce di Maria.

ATNews

Elementi, ha spiegato il Papa, che "possiamo vederli nel brano deldi Giovanni che racconta ... che ha ribadito con forza come "le personehanno bisogno di noi perch ascoltiamo i loro ...E' arrivata a Roma la reliquia del Beato Livatino e nel pomeriggio disara' portata nel Palazzo del Campidoglio per essere accolta dalle autorita' capitoline e poi ... ilche sostiene il ... Il Vangelo di oggi, domenica 8 gennaio 2023 II domenica per Annum A – “Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!” Domenica scorsa Matteo ci raccontava del battesimo di Gesù al Giordano mentre il Padre presenta a tutti il Fig ...Lamezia Terme – “Un lavoro di studio e ricerca su una parabola del Vangelo di Luca che è un invito a riscoprire i doni che Dio che dona a ciascuno di noi, a farli fruttificare, a non tenerli nascosti ...