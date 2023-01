Vanessa Incontrada | “A terra dolorante” | l’incidente è avvenuto durante le riprese

Virgilio Notizie

La sfida tra le due proposte televise proseguirà nelle prossime settimane, scopriremo insieme se Antonella Cleric i manterrà gli ottimi risultati della prima puntata o secon la ...ha subito un infortunio durante le riprese di Fosca Innocenti 2: tutta colpa di Giovanni Scifoni, new entry dei nuovi ... Incidente per Vanessa Incontrada sul set di "Fosca Innocenti 2": investita da una moto, come sta l'attrice Fosca Innocenti 2: Giovanni Scifoni parla del suo personaggio L’attore Giovanni Scifoni è nel cast della seconda stagione di Fosca Innocenti, ...L’AQUILA – Per la stagione teatrale aquilana, organizzata dal TSA, va in scena, Ridotto del teatro comunale, martedì 17 gennaio, alle 21.00, e mercoledì 18 gennaio, alle 17.30, “Scusa sono in riunion ...