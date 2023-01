Valentina Ferragni commossa su Instagram | ' È stata la serata più bella della mia vita' E svela i dettagli del sexy outfit

(Di domenica 15 gennaio 2023)ha compiuto 30 anni lo scorso 29 dicembre ma, come ha spiegato lei stessa nelle sue storie, non ha festeggiato con tutti gli amici perché molti non erano a Milano visto l'...

ilmattino.it

Valanga di critiche: 'Terrificante' La storia diquesta mattina, 15 gennaio, ha postato una storia sul proprio profilo Instagram in cui ha espresso tutta la ...... sui social, hanno subito ironizzato sul fatto, chiedendosi se alla festa dici fosse sufficiente cibo. Mentre altri hanno ipotizzato che questa improvvisa fame serale della... Valentina Ferragni pronta per un sabato da urlo: «Pizza prima di una serata pazza» Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni, non sta bene. L'influencer è alle prese con l'influenza australiana e ha svelato su Instagram come sta.L'imprenditrice digitale sfoggia un nuovo abito look super sexy che non trova l'approvazione dei suoi followers ...