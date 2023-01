Valditara presenta gli insegnanti tutor | “Saranno formati e pagati di più | adesione volontaria È la mia prima grande riforma”

Sardegna Reporter

UGLla sua idea - scuola al Ministro. La scuola infatti, secondo l'Unione, deve rappresentare per il Paese l'elemento fondamentale per la costruzione del futuro. Non si può guardare al ...Si legge nel testo chela proposta di legge: 'Per assicurare che i futuri lavoratori e ... Leggi anche Alternanza scuola - lavoro,: "Stileremo lista di aziende certificate" UGL presenta la sua idea-scuola al Ministro Valditara Durante l'incontro tenuto dall'UGL Scuola con il Ministro Valditara ieri venerdì 13 gennaio, nel quale la delegazione guidata dal Segretario Ornella Cuzzupi ha presentato una relazione in merito all'i ...UGL presenta la sua idea-scuola al Ministro Valditara. UGL presenta la sua idea-scuola al Ministro Valditara. Sia finalmente data importanza e giusta rilevanza a quello che la scuola e gli operatori d ...