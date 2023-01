Usa | sparatoria fuori discoteca a Houston | un morto e 4 feriti

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – Una persona è rimasta uccisa e altre quattro sono rimaste ferite adove la notte scorsa un gruppo di armati su un’auto in corsa ha sparato oltre 50 colpi contro le persone che si trovavanoda una. La polizia sta cercando testimoni e chiedendo i video di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica dell’attacco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il Sole 24 ORE

Una persona è rimasta uccisa e altre quattro sono rimaste ferite a Houston dove la notte scorsa un gruppo di armati su un'auto in corsa ha sparato oltre 50 colpi contro le persone che si trovavano ...Nel corso degli anni Settanta si susseguirono manifestazioni e proteste, dei quali Mranikarle ...una coppia di delinquenti filosofi che su imbattono in una ragazza sopravvissuta a una. ... Usa, sparatoria in una casa di Cleveland: due morti e tre feriti - Il ... (Adnkronos) - Una persona è rimasta uccisa e altre quattro sono rimaste ferite a Houston dove la notte scorsa un gruppo di armati su un'auto in corsa ha sparato oltre 50 colpi contro le persone che si ...La polizia britannica ha aggiornato a 2 bambine (di 7 e 12 anni) e 4 donne ferite il bilancio della sparatoria avvenuta sabato nel centro di Londra vicino a ...