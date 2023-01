Uomo nudo scappa dal balcone | il video choc | ' Ecco cosa è realmente successo'

(Di domenica 15 gennaio 2023) Giallo risolto. Non era un amante in fuga dalla scena hot senza vestiti, che voleva calarsi a terra come nelle scene più tipiche della commedia sexy , ma un ladro che cercava dire dalla casa ...

leggo.it

Secondo diversi testimoni che mercoledì scorso, 11 gennaio, hanno assistito dal vivo alla strana sequenza dell'sulla facciata del palazzo, il ladro avrebbe tentato l'ultima carta prima di ...... la griffe della doppia G, in apertura di Milano Moda. In molti si chiedevano che cosa sarebbe ... portati rigorosamente spalancati sul petto: della camicia non rimane che un vezzoso colletto ... Uomo nudo scala un palazzo: giallo in centro a Mestre, il video choc Giallo risolto. Non era un amante in fuga dalla scena hot senza vestiti, che voleva calarsi a terra come nelle scene più tipiche della commedia sexy, ma un ladro che cercava di scappare ...Stampa«Una sorta di uomo ragno completamente nudo faceva su e giù dai balconi del palazzo aggrappato alla grondaia. Si trattava di un ladro che per sfuggire alle forze dell’ordine si è denudato e si è ...