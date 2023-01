Una trama divina. Francesco e Scorsese nel nuovo libro di padre Spadaro

(Di domenica 15 gennaio 2023) È un testo ricco e molto importante quello chepropone come prefazione alfirmato daAntonioe parzialmente pubblicato oggi, in occasione dell’arrivo in libreria del volume Una. Scrive: “A volte siamo oppressi da immagini di Gesù che sono, in realtà, più immaginette che ritratti efficaci. Tendiamo ad addomesticare Gesù, a renderlo amabile, ma in modo da rendere il suo messaggio inutilmente dolce”. Altrove, nello stesso volume, scrive il famoso regista americano, Martin: “Come milioni di altri bambini in tutto il mondo, sono cresciuto circondato da immagini di Gesù, tutte basate su un’idea comune del suo comportamento: bello con meravigliosi capelli lunghi e barba, ...

Formiche.net

...di Single Drunk Female Creata da Simone Finch ( The Conners ) e con Jenny Konner ( Girls ) come produttrice esecutiva, Single Drunk Female segue Sofia Black - D'Elia nei panni di Samantha,...laci mette nei panni di un uomo qualunque, un civile troppo giovane per essere arruolato ... Le macerie, del resto, sonodelle poche cose che non manca nello scenario dove ci muoviamo. L'... Una trama divina. Francesco e Scorsese nel nuovo libro di padre ... Insoliti Noti/7. Legge un libro ogni due giorni, li vende da 33 anni. Da 17 anni ha una sua libreria e per 13 anni ha lavorato gratis: "Ho bisogno di ...“Gli artisti, gli scrittori, proprio per la natura della loro ispirazione, sono in grado di custodire la forza del discorso evangelico”. La prefazione di Papa Francesco al nuovo libro di padre Antoni ...