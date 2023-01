Una guerra mondiale | cosa ci aspetta | la certezza dell' ex fedelissimo di Craxi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 gennaio 2023) Riproponiamo "Le interviste con i protagonisti" di Giovanni Terzi. Qui il colloquio con il finanziere Ferdinando Mach di Palmstein, negli anni ottanta uno dei consiglieri del Psi didi cui era amico «Siamo arrivati allo scontro finale. Latra Russia e Ucraina è già un conflittoe non sarà possibile uscirne con un semplice armistizio locale. Serve una seconda Yalta, questa volta globale, dove supposti vincitori e supposti perdenti siedano intorno alla stessa tavola per arrivare progressivamente a una pace, necessaria per la vitaa specie umana, animale e vegetale». Chi parla è il finanziere Ferdinando Mach di Palmstein, negli anni ottanta uno dei consiglieri del Psi didi cui era amico. Oggi Mach è un analista strategico con un grande sogno nel cassetto: quello di ...