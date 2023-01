Una delle conseguenze dei cambiamenti climatici? Lo squilibrio all’interno della società

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 gennaio 2023) Un elemento spesso trascurato nel dibattito relativo alledeiè l’impatto che questi hanno sullo status quo. Diversi studi hanno dimostrato l’esistenza di una correlazione diretta tra clima e struttura. Il professor Philipp Blom, ad esempio, ha spiegato nel suo libro Nature’s Mutiny come l’ultima partecosiddetta piccola era glaciale (1300 – 1850), quella che inizia alla fine del sedicesimo secolo, abbia contribuito alla nascita di fenomeni fondamentali per l’emergeremoderna, dall’illuminismo alla Rivoluzione francese. Nessuna regione del mondo ne è uscita illesa. Ad esempio, il gelo produsse carestie nei raccolti in Cina, che a loro ...