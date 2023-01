Una bomba è esplosa in una chiesa | oltre 10 morti

L'Unione Sarda.it

Indichiarazione inviata alla stampa, il portavoce dell'esercito, Antony Mualushayi, ha affermato che "l'atto terroristico" è avvenuto inchiesa pentecostale nella città di Kasindi, nel Nord ...Meteo, le previsioni: '' di gelo in arrivo, da domenica sarà inverno vero Meteo, le previsioni ... Saràsituazione analoga a quella del lunedì con rovesci, temporali e nubifragi sulle regioni ... San Teodoro, nella notte il boato: scoppia una bomba in una villetta L'attacco è stato attribuito alle Forze democratiche alleate (Adf), gruppo militante ugandese che ha dichiarato fedeltà allo Stato Islamico ...Trasferta lunghissima per la Juvi Cremona, che vola in Sicilia per affrontare la Fortitudo Agrigento, una delle sorprese del girone verde; coach Crotti è costretto a rinunciare in extremis a Reati, pa ...