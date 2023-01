Un tifoso del Padova a Mirabelli | «Ma che c***o di squadra hai fatto?»

(Di domenica 15 gennaio 2023) Massimiliano, ex direttore sportivo del Milan e oggi ds del, ha avuto uno scontro verbale (ma non solo) con unbiancorosso Massimiliano, ex direttore sportivo del Milan e oggi ds del, ha avuto uno scontro verbale (ma non solo) con unbiancorosso durante la sfida terminata 1-1 contro la Juventus Next Gen. Il supporter del, secondo Il Gazzettino avrebbe esclamato a gran voce verso il dirigente: «Ma chedihai?». Il ds avrebbe reagito spintonando ile, secondo il quotidiano, sarebbe partito un “colpo proibito”, forse addirittura un pugno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Eccola la tanto attesa prima vittoria del 2023. Dopo un punto in due partite con Lecce ed Empoli, arriva il primo successo del nuovo anno che serviva come il pane per riprendere la propria corsa ...