Un posto al sole | anticipazioni 16-20 gennaio 2023 | Alberto umilia Clara

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ad Unal, si continuerà a parlare di Alice e Nunzio. Stando alledal 16 al 20, in particolare, la ragazza, dopo un teso incontro con lo chef, deciderà di denunciarlo. Intanto, Damiano sventerà una rapina di cui sarà vittima Silvia e questo evento farà pericolosamente avvicinare Viola al poliziotto, mentre la decisione di Alice di querelare Nunzio provocherà litigi tra Riccardo e Rossella e tra Elena e Marina. In seguito,sarà determinata a scoprire seabbia davvero sottratto a Lia i gioielli della sua famiglia e si avvarrà dell'aiuto di Marika per aprire la cassaforte di Palladini. Dal canto suo, Nunzio, pur consapevole dei rischi che corre mettendosi in viaggio, deciderà di andare da Chiara per spiegarle come sono ...