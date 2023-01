Ultime Notizie – Ucraina | almeno 20 morti in raid russo su Dnipro | si scava tra le macerie

(Di domenica 15 gennaio 2023) Sale ad20il bilancio dell’attaccocontro un condominio a, nell’orientale. Tra le vittime anche una ragazza di 15 anni. Lo ha riferito il governatore dell’Oblast dipetrovsk, Valentyn Reznichenko, in un post di Telegram.73 persone sono rimaste ferite, tra cui 14 bambini. Secondo Reznichenko, più di 40 persone sono ricoverate negli ospedali locali. Si continua are tra lealla ricerca di sopravvissuti, si teme che40 persone siano ancora intrappolate. Ilha completamente distrutto circa 72 appartamenti, mentre altri 230 sono stati danneggiati, ha detto Reznichenko. L’edificio è stato colpito durante il decimo attacco ...

