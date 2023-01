Ultime Notizie – Sanremo 2023 | Black Eyed Peas primi ospiti stranieri annunciati

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 15 gennaio 2023) Svelato il nome deidel Festival di: si tratta del gruppo californiano. Lo ha annunciato al Tg1 il conduttore e direttore artistico della kermesse, Amadeus, sottolineando che “tornano i grandi nomi internazionali”. Il trio americano, capitanato da Will.i.am, si esibirà nella serata di mercoledì 8 febbraio, riportando un ospite straniero nella kermesse dopo due anni di pausa dovuta alle restrizioni per il Covid. “Sono veramente dei grandissimi nomi, arrivano da Los Angeles, da 25 anni realizzano hit in tutto il mondo: 35 milioni di album venduti e 120 milioni di singoli. Un gruppo premiato con ben sei Grammy Awards, gli oscar della musica”, ha detto Amadeus. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione