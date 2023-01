Ultime Notizie Roma del 15-01-2023 ore 16 | 10

(Di domenica 15 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione domenica 15 maggio al microfono Giuliano ferri per almeno 23 morti nel condominio di dinipro colpito ieri dalle bombe russe si continua a scavare sotto le macerie senza sosta mentre dai detriti si levano le grida d’aiuto di persone intrappolate ne mancano ancora 35 all’appello finiti gli hanno distrutto completamente una settantina di appartamenti l’hanno danneggiate altre centinaia fa le vittime c’è anche una ragazza di 15 anni i feriti sono almeno 73 tattoo i 14 Bambini dell’Unicef i minori uccisi in quasi un anno di conflitto sono più di 450 dopo l’annuncio Russo della conquista di sole dare la smentita di Kiev La guerra va avanti da Lucia continua a prendere di Mira obiettivi civili aperto è stata colpita un’altra zona residenziale anche se la versione ufficiale è un’altra to be home arredamenti di ieri ...

Virgilio Notizie

, la popolare coppia esplosa su Youtube formata da Luigi Calagna e Sofia Scalia, noti come Sofì e Luì, sono ospiti di . Il duo, amatissimo dai bambini con oltre 10 milioni di followers, presenta da ...Nelleore, però, anche il Nepal è stato sconvolto da un incidente aereo incredibile e ... Dalle prime, non confermate ufficialmente, i morti sembrano essere 40 ma, come affermato dalle ... Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi. Prodi: "Pace possibile solo con accordo Usa-Cina" 83' - Ultimi due cambi per Chivu: dentro Di Maggio e Stankovic per Grygar e Owusu. Inter più coperta adesso. 82' - Zuberek interviene duramente su Paloschi proprio davanti ...A Manchester forse è cambiato qualcosa. Dopo aver subito un 4-1 e un 6-3 negli ultimi due derby, ieri – sabato 14 gennaio 2023 – il Manchester United è tornato a battere i rivali cittadini del ...