Leggi su romadailynews

(Di domenica 15 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio aereo con 72 persone a bordo e precipita di me per la schiantandosi in una zona abitata ci sono decine di morti ma ci potrebbero essere anche sopravvissuti Finora abbiamo recuperato 29 corpi abbiamo anche inviato alcuni sono vissuti in ospedale per le cure ha detto l’agenzia di stampa Guru dadaca l’assistente capo del distretto di casa poco prima l’emittente tv indiana news18 aveva riportato che tu te le 72 persone a bordo dell’aereo erano decedute sono meno 20 morti dopo l’attacco rosso di ieri ha un condominio di Dnipro tra le vittime c’è anche una ragazza di 15 anni l’ho reso Noto su telegram governatore della regione di micro prove che Valentine regimi cenco come riporta Il kiwi è indipendente i feriti sono almeno 73 tra cui 14 Bambini secondo re di cenco ...