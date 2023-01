Ultime Notizie Roma del 15-01-2023 ore 10 | 10

(Di domenica 15 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in quale precipitato un aereo con 72 persone a bordo l’ho reso noto la compagnia Yeti Airlines i soccorsi Sono in corso dichiarato Il portavoce della compagnia aereo ATR 72 di lato da Kathmandu si è schiantato durante l’atterraggio all’aeroporto di pokhara nel distretto di caschi morte tutte le 72 persone a bordo 68 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio Matteo piantedosi Ministro dell’Interno annuncia iniziative dopo le recenti aggressioni contro gli operatori sanitari avvieremo iniziativa nei prossimi giorni per rafforzare istituire frasi di pulizia a partire dai plessi ospedalieri di importanza partiremo dalla capitale e poi ci dedicheremo le altre grandi città spiega e sul tifo violento anche alla luce degli scontri sulla uno dice rafforzeremo le valutazioni ...

Il punto sullepessimeche arrivano dall'Iran Il boia in Iran è senza freni - si è già portato via la vita di quattro manifestanti mentre altri cento rischiano grosso - e infierisce ...Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi. Prodi: "Pace possibile solo con accordo Usa-Cina" TREVISO - L'influenza non molla la presa. Solo nell'ultima settimana sono stati oltre 42mila i veneti costretti a letto con febbre, anche se questa non è sempre presente, tosse, mal ...Mimmo a Roma in Coppa Italia è tornato a giocare nel Grifone a quasi vent'anni dalla prima volta. Nessuno come lui: superati Ortega e Pizarro ...