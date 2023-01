Ultime Notizie – Perù | governo dichiara stato emergenza in varie zone

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ildelha emesso il decreto che prevede lodinei dipartimenti di Cusco, Lima e Puno, nella provincia di Callao e in altre regioni a causa dell’aumento delle proteste che si stanno verificando in tutto il paese contro ildella presidente Dina Bolarte. Il provvedimento entrerà in vigore da oggi, 15 gennaio, e durerà per i prossimi 30 giorni. Lodito anche nella provincia di Andahuaylas nel dipartimento di Apurímac, nelle province di Tambopata e Tahuamanu nel dipartimento di Madre de Dios, e nel distretto di Torata, provincia di Mariscal Nieto nel dipartimento di Moquegua. Inoltre, la misura ha incluso cinque autostrade nazionali, la Panamericana Sur, la Panamericana ...

