Ultime Notizie – Papa | “Coltivare virtù di farsi da parte al momento opportuno”

(Di domenica 15 gennaio 2023) “Maria, la serva del Signore, ci aiuti ad essere liberi dagli attaccamenti, per fare posto al Signore e dare spazio agli altri”. Lo afferma ilaffacciandosi dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano per recitare l’Angelus con i fedeli e i pellegrini riuniti in piazza San Pietro. “Cari fratelli e sorelle, buongiorno! – sottolinea il Pontefice – Il Vangelo della liturgia odierna riporta la testimonianza di Giovanni il Battista su Gesù, dopo averlo battezzato nel fiume Giordano. Dice così: ‘Ecco colui del quale io dissi: Dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era prima di me’. Questa dichiarazione rivela lo spirito di servizio di Giovanni. Egli era stato inviato a preparare la strada al Messia e l’aveva fatto senza risparmiarsi. Umanamente si potrebbe pensare che gli venga riconosciuto un ‘premio’, un posto di rilievo nella vita ...