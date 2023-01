Ultime Notizie – Palermo | spento incendio su traghetto per Napoli | salvi i passeggeri – Video

(Di domenica 15 gennaio 2023) Dieci squadre di vigili del fuoco sono al lavoro nel porto diper l’del. Spente le fiamme, sono in corso dalla notte le operazioni di raffreddamento dei locali interessati, per consentire l’accesso all’interno delle squadre. L’, sviluppatosi nella tarda serata di ieri mentre ilera ormeggiato sul molo Santa Lucia, ha interessato uno dei garage posto a prua, coinvolgendo alcuni degli automezzi trasportati. Fatti scendere senza conseguenze ia bordo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

