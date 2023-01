Ultime Notizie – Milano | 17enne sotto la metro a Cadorna | ricoverato in codice rosso

(Di domenica 15 gennaio 2023) Un ragazzo di 17 anni è stato soccorso dai Vigili del Fuoco dopo essere finitoil treno alla fermatadellapolitana di. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco, personale del 118 e polizia. Il ragazzo è stato portato inin ospedale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Virgilio Notizie

Un segnale forte in risposta a fatti eclatanti. Arriva il decreto ad hoc del Viminale per fermare le violenze degli ultrà, che vieta per due mesi le trasferte ai tifosi di Roma e Napoli: fino a metà ...'Un missile russo ha già preso 12 vite innocenti'. Lo scrive il governatore di Dnipropetrovsk Valentin Reznichenko, aggiornando ancora una volta il bilancio delle vittime dopo il raid. Oltre 60 i ... Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi. Prodi: "Pace possibile solo con accordo Usa-Cina" Nell'anticipo della 15ª e ultima giornata del girone d'andata di Serie A, i giuliani sbancano il parquet della Nutribullet, conquistando la seconda vittoria consecutiva ...Le ultime notizie del GF Vip parlano di un serio rischio squalifica per Nicole Murgia, la bestemmia è stata registrata in un video virale su Twitter Ci risiamo con le ultime notizie… Leggi ...