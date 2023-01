Ultime Notizie – Incidente a Veronella | auto finisce in un canale | 3 morti e un ferito

(Di domenica 15 gennaio 2023) Gravissimoin provincia di Verona. Un’è finita in une nello schianto tre persone sono decedute. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all’ospedale di San Bonifacio. Indagini sull’accaduto sono in corso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Virgilio Notizie

Da outsider a leader. Da 'underdog', come lei stessa si è definita nel discorso di insediamento, a prima donna alla guida di palazzo Chigi . Si può riassumere in questi due estremi la parabola ...... quota 41, opzione donne Isee 2017 sconti, detrazioni,bonus oltre Bonus Mamma,Assegno Familiare 2017,Bonus Bebè,Asilo Nido: come funziona,per chi,requisiti Pensionimini pensioni, ... Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi: missili russi su Dnipro colpiscono condominio, il bilancio Si sono chiuse negli scorsi minuti le ultime due gare di questa domenica di Serie B, che ha visto la Ternana di Aurelio Andreazzoli battere l’Ascoli per 1-0, grazie al gol di Palumbo, e il pareggio in ...Alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico prenderà il via Roma-Fiorentina, 18a giornata del campionato di Serie A Tim Le ultime partite prima della sosta non avevano dato molti motivi per sorridere ai tifos ...