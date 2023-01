Ultime Notizie – Giovanni Franzoni | caduta e infortunio al superG | si opererà in Finlandia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 15 gennaio 2023) La Commissione medica Fisi, dopo giorni di esami accurati, ha emesso la diagnosi definitiva sull’incidente occorso anel corso deldi venerdì a Wengen, con lae l’si è provocato una lesione complessa ai flessori della coscia destra e dovrà essere operato. Il dottor Andrea Panzeri, presidente della Commissione, si è messo in contatto con il centro specializzato di Turku, in, dove in passato furono operati anche Kristian Ghedina e Peter Fill, e che collabora da molti anni con la Fisi.partirà martedì, accompagnato da un medico della Commissione Fisi e mercoledì sarà operato. “Purtroppo bisogna essere consapevoli che fa parte del gioco, d’altronde non ci pensi o cerchi di non ...