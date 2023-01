Ultime Notizie – Congo | attacco a una chiesa | 17 morti Isis rivendica

(Di domenica 15 gennaio 2023) I miliziani dell’Iscap, branca dell’attiva in Africa centrale, hannoto l’attentato compiuto nelladi Kasindi, città della Repubblica Democratica del. “L’afferma che i combattenti hanno piazzato e fatto esplodere” un ordigno, provocando “dozzine di cristiani uccisi e feriti” e minacciando ulteriori attacchi, riferisce su Twitter Rita Katz, di Site, sito di monitoraggio del jihadismo. Il bilancio dell’è salito a 17e una ventina di feriti, ha reso noto il governolese, che ha condannato “con forza” l’attentato, avvenuto mentre era in corso la messa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

