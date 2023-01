Ultime Notizie – Caro benzina | in vigore oggi il decreto carburante | tutte le misure

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 15 gennaio 2023)inda. Il testo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, contiene disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi die gasolio e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico. Ecco lepunto per punto. CARTELLONI CON PREZZI – Ilintroduce un nuovo regime di trasparenza per la vendita dei carburanti attraverso l’individuazione di un prezzo medio nazionale da esporre ai distributori. I gestori saranno quindi obbligati quindi ad esporre il prezzo medio nazionale dei carburanti accanto a quello di vendita, in ogni distributore di. Il prezzo verrà calcolato giornalmente dal ministero ...