Ue | Cina | Draghi boy | le prossime mosse della Meloni

(Di domenica 15 gennaio 2023) Nemesi storicapolitica è proprio il caso di dire: più l’opposizione e, paradossalmente gli stessi alleati, si affannano a minare la strada alla– dalle accise ai balneari, dal Mes al Pnrr – più all’estero, al contrario, sono tutti pazzi per Giorgia. Per mesi la stampa «allineata», corroborata dal coro degli intellettuali di turno, ha dipinto lacome Eris, la deadiscordia, che sarebbe stata bandita dai simposi internazionali che contano, isolando il nostro Paese. Al momento, invece, è evidente che si è verificato esattamente il contrario: anzi, «la scelta peggiore», come è stata definita dal non certo «migliore» Enrico Letta, viaggia nei sondaggi intorno al 30%. Alla premier è riuscito perfettamente di allontanare modalità muscolari in favore di atteggiamenti più prudenti e meno ...

Nicola Porro

