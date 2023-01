Udinese in ritiro | Pereyra | 'Ecco per quanto tempo'

La Gazzetta dello Sport

L'non vince dal sei ottobre e colleziona la… decima. La decima non - vittoria (e da stasera tutti in, come ha ufficializzato Pereyra nel post partita). Il Bologna, feroce e letale ...Successivamente i bianconeri hanno incontrato l'all'Allianz prevalendo all'86' con un gol ... Nel dopo partita la squadra ha dormito a Milanello, una specie di, ma secondo noi servirà a ... Bologna, che carattere: Sansone e Posch ribaltano l'Udinese. Sottil in crisi, squadra in ritiro TUTTE LE NOTIZIE DEL CALCIOMERCATO RIGUARDANTI GLI AVVERSARI DEL MONZA E NON SOLO… DIVENTA FAN SU FACEBOOK ...Scopri tutte le ultime News sulla Serie A: Risultati in tempo reale, Classifica aggiornata, Marcatori, Statistiche e tutte le Notizie sul Campionato di A - Pagina 848.