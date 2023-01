Udinese in ritiro | Pereyra | “Dobbiamo ritrovarci”

(Di domenica 15 gennaio 2023) “Abbiamo fatto un buon primo tempo e potevamo andare avanti 2-0. Poi abbiamo perso per colpa nostra. In settimana lavoreremo sugli errori commessi, da non ripetere più. Adesso andremo inper tutta la settimana.parlare e”. Lo ha detto, ai microfoni di Sky Sport, Robertoal termine di-Bologna1-2, match della diciottesima giornata di Serie A. Contestazione e confronti nello spogliatoio per i friulani che dopo un grande inizio di stagione stanno scivolando giù in classifica. SportFace.

La Gazzetta dello Sport

L'non vince dal sei ottobre e colleziona la… decima. La decima non - vittoria (e da stasera tutti in, come ha ufficializzato Pereyra nel post partita). Il Bologna, feroce e letale ...Successivamente i bianconeri hanno incontrato l'all'Allianz prevalendo all'86' con un gol ... Nel dopo partita la squadra ha dormito a Milanello, una specie di, ma secondo noi servirà a ... Bologna, che carattere: Sansone e Posch ribaltano l'Udinese. Sottil in crisi, squadra in ritiro TUTTE LE NOTIZIE DEL CALCIOMERCATO RIGUARDANTI GLI AVVERSARI DEL MONZA E NON SOLO… DIVENTA FAN SU FACEBOOK ...Scopri tutte le ultime News sulla Serie A: Risultati in tempo reale, Classifica aggiornata, Marcatori, Statistiche e tutte le Notizie sul Campionato di A - Pagina 848.